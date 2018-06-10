"Сказали, что вакансий нет". Многодетная мать не нашла "нормальную" работу и попала в пенсионную ловушку

Галицкая Татьяна — мать четырех детей. В 2015 году она должна была выйти на пенсию, но узнала, что по новым правилам ей не хватает страхового стажа. Напомним, сегодня матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объеме. А матерям четверых детей в общий стаж идет только 75% всего периода декретного отпуска. В список тех, кому сократили обязательный страховой стаж для начисления пенсий, не попали женщины, которые воспитали четверых детей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда в 2015 году Татьяне Галицкой из Мозыря исполнилось 55 лет, она собрала документы и отправилась оформлять пенсию.

Тогда женщина узнала, что по новым правилам начисления стажа для выплат не хватает 2 года и 9 месяцев. Она обратилась в местную службу занятости, но там не смогли предложить работу — дело в заболеваниях, которые ограничивают количество подходящих вакансий.

— У меня проблемы со спиной и суставами, позвоночная грыжа и деформирующий остеоартроз. Поэтому меня отправили на врачебно-консультационнyю комиссию, дали заключение и снова отправили на биржу труда. Но там сказали, что подходящих вакансий нет, ведь мне нельзя поднимать тяжести и переутомляться, — рассказывает Татьяна Галицкая.

Она была месяц на учете в службе занятости, после чего начала искать работу по знакомым. В итоге устроилась на полставки дворником. «Зарплата мизерная, конечно, 80 рублей платят. Уже дети и муж помогали, лишь бы стаж шел», — рассказывает женщина.

Так прошли три года, после чего она снова пришла оформлять пенсию. Но оказалось, что стажа все еще недостаточно — зарплата была меньше минимальной, поэтому сработал понижающий коэффициент и вместо года работы засчитывались полгода.

— За три года я практически доработала недостающий стаж. Но так как пенсионный возраст регулярно увеличивается на полгода, кажется, у меня вообще нет шансов выйти на пенсию. Через два года мне будет 60 лет, и если для женщин снова поднимут планку, то социальную пенсию я получу только в 65 лет.

В Минтруда ранее поясняли , почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных. — В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми. «Воспитывая ребенка, мама выполняет важную социальную миссию. Если она растит троих детей, в отпуске по уходу за ребенком проводит 9 лет, четверых ребят — 12 лет. Возникает вполне закономерный вопрос: как в таком случае ей заработать себе трудовую пенсию?» — отмечала ранее председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Решить проблему можно работой с зарплатой не ниже минимальной. Но по состоянию здоровья Татьяна не может найти такой вариант, а вакансии сторожа или вахтера разлетаются очень быстро.

Большая часть стажа у женщины — работа в мозырской строительной организации.

— Окончила техникум, и меня отправили на отработку штукатуром-маляром. Потом я немножко наработала стаж, и меня перевели в отдел труда и зарплаты. Пробыла там десять лет, после пошли сокращения. Какое-то время работы не было, по знакомству устроилась дворником, работала три года. Затем снова начались сокращения, я немного побыла дома и на два года пошла продавцом. Потом мы посчитали, что стаж уже есть, и муж предложил остаться дома.

Татьяна до сих пор трудится на полставки дворником. Периодически ей помогают муж и дочка, так как женщине нельзя таскать тяжести. «Вообще у них свои работы — дочка продавец, муж водитель на автобусе городском. Выкручиваемся, чтобы хоть какой стаж шел», — объясняет она. Трое сыновей матери регулярно ездят на заработки в Россию, потому что «здесь зарплаты по 200 рублей и на такую сумму с семьей не прожить».

От редакции. Если вы или ваши родные или близкие не выработали минимальный страховой стаж и остались без трудовой пенсии, напишите об этом на bobkov@tutby.com.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

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