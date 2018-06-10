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На чем ездят в Сингапуре лидеры КНДР и США

11.06.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
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Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в бронированном Mercedes S600 Pullman, а Дональд Трамп на Cadillac.

На лимузине лидера Северной Кореи нет государственных регистрационных знаков и установлены только флаги КНДР. Как сообщает ТАСС, бронированный Mercedes S600 Pullman Ким Чен Ына был доставлен из Пхеньяна на самолете Ил-76, приземлившемся в воскресенье в сингапурском аэропорту Чанги. Кроме того, делегация КНДР привезла в Сингапур Maybach, который неизменно сопровождает Mercedes.




На Cadillac, в котором по Сингапуру передвигается президент США, установлены американские и сингапурские флаги и номера Соединенных Штатов. В кортеже американского президента есть еще один точно такой лимузин.



Саммит КНДР−США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса. Американский и северокорейский лидеры прибыли в Сингапур в минувшие выходные.

 
 
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Саммит КНДР - США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.
 
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