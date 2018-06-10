На чем ездят в Сингапуре лидеры КНДР и США

Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в бронированном Mercedes S600 Pullman, а Дональд Трамп на Cadillac.

На лимузине лидера Северной Кореи нет государственных регистрационных знаков и установлены только флаги КНДР. Как сообщает ТАСС , бронированный Mercedes S600 Pullman Ким Чен Ына был доставлен из Пхеньяна на самолете Ил-76, приземлившемся в воскресенье в сингапурском аэропорту Чанги. Кроме того, делегация КНДР привезла в Сингапур Maybach, который неизменно сопровождает Mercedes.













На Cadillac, в котором по Сингапуру передвигается президент США, установлены американские и сингапурские флаги и номера Соединенных Штатов. В кортеже американского президента есть еще один точно такой лимузин.









Саммит КНДР−США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса . Американский и северокорейский лидеры прибыли в Сингапур в минувшие выходные.