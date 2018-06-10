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На чем ездят в Сингапуре лидеры КНДР и США
Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в бронированном Mercedes S600 Pullman, а Дональд Трамп на Cadillac.
На лимузине лидера Северной Кореи нет государственных регистрационных знаков и установлены только флаги КНДР. Как сообщает
На Cadillac, в котором по Сингапуру передвигается президент США, установлены американские и сингапурские флаги и номера Соединенных Штатов. В кортеже американского президента есть еще один точно такой лимузин.
Саммит КНДР−США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском
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Саммит КНДР - США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.
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