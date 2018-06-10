В Пинском районе МАЗ насмерть сбил велосипедиста

В Пинском районе под колесами грузовика погиб велосипедист. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельная авария произошла 11 июня, около 04.00. «54-летний водитель МАЗа ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин со стороны деревни Логишин в направлении деревни Валище. На 61-м километре дороги при встречном разъезде с другим автомобилем он совершил наезд на ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части 64-летнего велосипедиста», — рассказали в ГАИ.





В результате ДТП велосипедист получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где в 08.20 скончался.