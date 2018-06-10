Молодежный показ мод-2018

9 июня на городской площади традиционно прошел выпускной бал.

9 июня на городской площади прошел традиционный выпускной бал. Он же – показ мод-2018. Показом мод мы называем его уже не первый год, причем без всякого сарказма. В этот день все мальчишки и девчонки, вчерашние школьники, завтрашние абитуриенты (в идеале) или военнослужащие (тут, разумеется, больше про сильный пол), получают свои аттестаты зрелости, блистая каждый на свой манер.















































По официальным данным в этом году аттестат зрелости получили 299 учащихся. Помимо прочего, на центральной площади города собрались родители выпускников, их родственники, сочувствующие, просто любопытные, представители районной администрации, интеллигенции и духовенства.







































































Традиционно на выпускном балу награждаются учащиеся, принимавшие активное участие в жизни района, отличившиеся достижениями на ниве учебной деятельности, занявшие призовые места в олимпиадах по различным предметам, проявившие себя в творчестве. Ну, и, конечно же, как же без медалистов? В 2018 году в Дзержинском районе золотые медали были вручены 40 выпускникам. Трое получили серебряные.

















































































Завершилось торжество опять же традиционным школьным вальсом.





















































