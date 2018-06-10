Если вы обнаружили лесной или торфяной пожар

Лесной или торфяной пожар, как правило, – дело рук человека. В редких случаях такие пожары происходят из-за удара молнии или самовозгорания торфяника.

Став свидетелем такого происшествия, первым делом четко оцените обстановку:

Сразу же сообщите о произошедшем в службу спасения по телефону 101 или 112. Главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место и убедиться, что не осталось очагов горения. При тушении огня в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви, также можно забрасывать кромку пожара грунтом.

Не стоит даром тратить время на уже прилично разыгравшийся огонь – в этом случае поспешите за помощью. Покидая место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.

Во время тушения необходимо соблюдать правила безопасности и помнить, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. Горение дерева на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. При обнаружении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие прогары, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив палкой глубину выгоревшего слоя.

Согласно кодексу об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение (если принято данное решение) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.



