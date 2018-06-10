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Курсы валют и криптовалют на сегодня

11.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Белорусский рубль начал торги укреплением к доллару и евро, биткойн -439.88.

Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0057 рубля до 1,9959 BYN/USD и вновь оказался ниже уровня 2,00 BYN.

Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0005 рубля до 2,3547 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос сразу на 0,0111 рубля до 3,2038 BYN/100RUB, но на торгах в пятницу рубль РФ обвалился на 0,0315 рубля до минимума за 36 дней.

Bitcoin − 6764.71$ (-439.88);

Bitcоin Cash/ВСС – 938.85$ (-68.06);

DigitalCash − 275.31$ (-6.83);

Еthеreum − 532.33$ (-28.17);

ZCаsh − 197.72$ (-18.48);

Monero − 136.29$ (-8.83).


 
 
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Белорусский рубль начал торги укреплением к доллару и евро, биткойн -439.88.
 
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