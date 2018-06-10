Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль начал торги укреплением к доллару и евро, биткойн -439.88.

Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0057 рубля до 1,9959 BYN/USD и вновь оказался ниже уровня 2,00 BYN.

Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0005 рубля до 2,3547 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос сразу на 0,0111 рубля до 3,2038 BYN/100RUB, но на торгах в пятницу рубль РФ обвалился на 0,0315 рубля до минимума за 36 дней.

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