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Под Дзержинском Ford протаранил Renault и опрокинулся: пострадали четверо, в том числе двое детей
Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла 10 июня, около 19.40, в Дзержинском районе. Об этом
По предварительной информации, 46-летний водитель Ford Transit ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск и на 34-м километре дороги совершил наезд на стоящий на обочине Renault, после чего опрокинулся на бок.
— Водитель Renault остановился на трассе, чтобы заменить колесо. В момент столкновения в автомобиле находились четверо его родственников, в том числе двое детей (3 и 8 лет) — все они получили травмы и были госпитализированы, — рассказали в ГАИ.
По предварительной версии, водитель Ford уснул за рулем.
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По предварительной версии, водитель Ford уснул за рулем.
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