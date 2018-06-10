Под Дзержинском Ford протаранил Renault и опрокинулся: пострадали четверо, в том числе двое детей

Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла 10 июня, около 19.40, в Дзержинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ Минской области

По предварительной информации, 46-летний водитель Ford Transit ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск и на 34-м километре дороги совершил наезд на стоящий на обочине Renault, после чего опрокинулся на бок.

— Водитель Renault остановился на трассе, чтобы заменить колесо. В момент столкновения в автомобиле находились четверо его родственников, в том числе двое детей (3 и 8 лет) — все они получили травмы и были госпитализированы, — рассказали в ГАИ.

По предварительной версии, водитель Ford уснул за рулем.