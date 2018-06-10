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Несколько тысяч велосипедистов голышом проехались по улицам в разных городах мира. Зачем?
Вечером 9 июня «Голый велопробег» прошел в нескольких городах по всему миру. На прогулку по Лондону и Брайтону
Движение «Голый велопробег» зародилось в Канаде и проводится каждый год в различных городах по всему миру. Люди без одежды или с минимальным ее количеством едут на велосипедах, чтобы поддержать велоспорт и свободу тела.
Акция призвана подчеркнуть хрупкость человеческого тела и напомнить водителям, что нужно быть осторожнее на оживленных улицах.
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