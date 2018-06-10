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Несколько тысяч велосипедистов голышом проехались по улицам в разных городах мира. Зачем?

11.06.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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Вечером 9 июня «Голый велопробег» прошел в нескольких городах по всему миру. На прогулку по Лондону и Брайтону выехали тысячи обнаженных велосипедистов, а в Чикаго процессия растянулась на 22 км по центру города.


Участник «Голого велопробега» в Мехико. Фото: Reuters

Движение «Голый велопробег» зародилось в Канаде и проводится каждый год в различных городах по всему миру. Люди без одежды или с минимальным ее количеством едут на велосипедах, чтобы поддержать велоспорт и свободу тела.

Акция призвана подчеркнуть хрупкость человеческого тела и напомнить водителям, что нужно быть осторожнее на оживленных улицах.


«Голый велопробег» 9 июня в Мехико. Фото: Reuters

В Лондоне многие участники останавливались в Гайд-парке

В Лондоне у участников «Голого велопробега» брали интервью журналисты.
 

Публикация от Zach (@willzachb)

 

Публикация от scout satya

 
 
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Вечером 9 июня "Голый велопробег" прошел в нескольких городах по всему миру.
 
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