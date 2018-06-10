Террорист-смертник подорвался в Кабуле

Как минимум 12 человек погибли и ещё 31 пострадал при взрыве в Кабуле, сообщают СМИ.

Смертник взорвал бомбу около входа в Министерство развития сельских районов. В это время сотрудники госучреждения покидали здание.

Напомним, утром в на северо-востоке страны прогремели несколько взрывов , в результате которых погибли и получили ранения десятки человек.