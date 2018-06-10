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Террорист-смертник подорвался в Кабуле

11.06.2018 14:10 — Разное | ОНТ  
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Как минимум 12 человек погибли и ещё 31 пострадал при взрыве в Кабуле, сообщают СМИ.

Смертник взорвал бомбу около входа в Министерство развития сельских районов. В это время сотрудники госучреждения покидали здание. 

Напомним, утром в на северо-востоке страны прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли и получили ранения десятки человек.  

 
 
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Как минимум 12 человек погибли и ещё 31 пострадал при взрыве в Кабуле, сообщают СМИ.
 
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