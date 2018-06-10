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Террорист-смертник подорвался в Кабуле
Как минимум 12 человек погибли и ещё 31 пострадал при взрыве в Кабуле, сообщают СМИ.
Смертник взорвал бомбу около входа в Министерство развития сельских районов. В это время сотрудники госучреждения покидали здание.
Напомним, утром в на северо-востоке страны прогремели
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Как минимум 12 человек погибли и ещё 31 пострадал при взрыве в Кабуле, сообщают СМИ.
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