Португальский центральный защитник «Витории» из Гимарайнш Денис Дуарте подписал контракт с брестским «Динамо» и стал первым летним новичком команды.



Фото: dynamo-brest.by

Соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на два с половиной года и вступает в силу 18 июня 2018 года. В этот же день Дуарте приедет в Брест и начнет тренировки.

Первый матч за «Динамо-Брест» португалец сможет провести только после 19 июля, когда официально откроется летнее трансферное окно и будут решены все юридические вопросы согласно регламенту. До этого времени Денис будет тренироваться с основным составом.

Дуарте родился 4 мая 1994 года в португальском городе Лориньян где в 10 лет начал заниматься футболом в академии местного клуба «Лориньянсе». С 2009 по 2014 год играл за «Торренсе» в третьей и второй португальских лигах, после чего был продан в «Виторию» из Гимарайнша.

Выступая на позиции центрального защитника, Дуарте за три с половиной года в системе клуба провел 106 матчей, забил 26 голов и отдал 3 голевые передачи. Последние полтора сезона он был капитаном второй команды «Витории».

В начале 2018 года Дуарте провел три матча за основной состав португальского клуба, в которых «Витория» играла против «Портимоненсе», «Белененсеша» и «Маритимо».