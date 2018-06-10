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life:) предлагает новым абонентам безлимитный интернет за 7,9 рубля в месяц. Но не всем

11.06.2018 14:21 — Разное | Tut.by  
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Мобильный оператор life:) проводит акцию «Безлимит ГБ интернета для регионов» для новых абонентов. Воспользоваться предложением могут только жители Брестской, Витебской и Гродненской областей.


Абоненты, которые подключатся с 16 мая по 31 июля 2018 года на коммерческий стартовый пакет тарифного плана «Интернет», смогут пользоваться услугой «Безлимит ГБ» для регионов по специальной цене — 7,90 руб./30 суток.

Первые 100 ГБ трафика будут предоставляться без ограничения максимальной скорости передачи данных. Для тех, кто израсходует 100 ГБ, максимальная скорость снизится до 512 Кбит/с. Других услуг, кроме мегабайтов интернета, на этом тарифе нет.

Акция распространяется только на тех, у кого есть регистрация в населенном пункте Брестской, Гродненской или Витебской областей. Города, для которых предложение актуально: Брест, Гродно, Витебск, Барановичи, Орша, Новополоцк, Полоцк, Лида, Кобрин, Пинск, Браслав, Лунинец, Волковыск, Ивацевичи, Щучин, Верхнедвинск, Ушачи, Миоры, Глубокое, Шумилино, Чашники, Жабинка, Малорита, Иваново, Береза, Пружаны, Ляховичи, Сенно.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Акция распространяется только на тех, у кого есть регистрация в населенном пункте Брестской, Гродненской или Витебской областей.
 
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