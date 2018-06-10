Анонс новых проектов, реформы на студии и результаты работы — примерно так звучал перечень тем, которые должны были обсуждаться сегодня на пресс-конференции «Беларусьфильма». Однако о желании перемен руководство студии говорило с куда большим энтузиазмом, нежели о финансовых показателях.

Генеральный директор студии Владимир Карачевский сообщил, что в этом году на экраны уже вышло два проекта — фильм «Не игра» и детская приключенческая картина «Правила геймера» . Кроме того, снят 8-серийный проект «Держись за облака», который широкая публика, тем не менее, еще не видела.



Владимир Карачевский, гендиректор студии «Беларусьфильм»

— Завершили в этом году мы и проект «Черный пес» режиссера Александра Франскевича-Лайе по книгам Николая Чергинца — острополитический боевик, прокатная история которого, мы надеемся, начнется в России. На стадии постпродакшна фильм «Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана, даты проката которого будут известны ближе к августу. На натурной площадке «Беларусьфильма» сейчас идут съемки молодежного альманаха «Война. Остаться человеком», выход запланирован приблизительно на ноябрь-декабрь.

Также «Беларусьфильм» выиграл несколько конкурсов Министерства культуры, по итогам которых мы будем снимать, например, национальный проект «Янка Купала», режиссером которого выступит Владимир Янковский, — биографический фильм о жизни и творчестве поэта, съемочный период которого, будем надеяться, начнется уже в августе. А также экранизацию романа Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича» — приключенческий фильм по истории Беларуси. Режиссером проекта выступит Александр Анисимов (в прошлом году в прокат выходил его фильм «Следы на воде» . — Прим. авт.), автор сценария — Валентин Залужный (сериалы «Государственная граница», «Иллюзия охоты», «Черная паутина»). Начало съемок — ориентировочно сентябрь 2018 года.

Также Карачевский отметил, что на сегодня несколько проектов «Беларусьфильма» — это копродукция с иностранными кинопроизводителями.

— Сейчас мы подписываем соглашение с польскими аниматорами на создание полнометражного фильма с выходом на мировой прокат. Подробностей пока рассказывать не буду, но могу сказать, что это аполитичный проект о Беловежской Пуще. Помимо финансовых вложений, польская сторона предлагает и свои творческие силы: примерно пять наших аниматоров, пять польских. В работе и документальная совместная картина Беларуси и Франции.