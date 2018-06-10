В субботу, 9 июня, представители инициативы Молодые европейские послы вместе с волонтерами отправились на агроэкоусадьбу «Хутор Комаришки», расположенную в Витебской области, где приняли участие в акции “Проснись и озелени мир”. Цель — привлечь внимание к экологическим проблемам.

Акция “Проснись и озелени мир” была приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня). В ходе мероприятия было посажено 17 реликтовых деревьев, символизирующих 17 целей устойчивого развития. Акция прошла при финансовой поддержке Европейского Союза.

— Реликтовые деревья, такие как бук европейский, сосна корейская, кария войлочная, гингко, росли на данной территории издавна. — отметил руководитель агроэкоусадьбы “Хутор Комаришки” Александр Дорошевич. — Однако в результате деятельности человека они исчезли, и сейчас происходит восстановление экосистемы.

Работа над посадкой деревьев длилась около пяти часов, потребовалась тщательная подготовка: взрыхлить землю, распилить бруски для саженцев, сделать вокруг них ограждение против вредителей. И несмотря на то, что все участники немного устали, заряд положительных эмоций и вклад в сохранение окружающей среды очень воодушевили.