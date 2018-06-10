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В Мостах следователи устанавливают обстоятельства гибели детей и взрослого в реке Неман

11.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Мостах следователи устанавливают обстоятельства гибели детей и взрослого в реке Неман

Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели двух малолетних мальчиков и мужчины во время ловли рыбы в реке Неман. 

Сообщение о трагедии поступило от ставшего очевидцем рыболова. В ходе выезда на место происшествия следователи установили, что днем 9 июня 43-летний житель городского поселка Большая Берестовица с 8-летним сыном и приходящийся им родственником 42-летний житель Волковысского района со своим 13-летним сыном приехали ловить рыбу на реку Неман в районе д.Новоселки Мостовского района. 
Около 18 часов 30 минут, когда один из мальчиков попытался самостоятельно ловить рыбу, а второй планировал искупаться, произошла трагедия. Оба ребенка оказались под водой и начали тонуть. Отцы попытались оказать им помощь, однако спасти детей не удалось. Кроме того, ко дну ушел житель городского поселка Большая Берестовица. 

В ходе проведения последующих поисковых работ работники ОСВОДа обнаружили и извлекли со дна реки тела трех граждан. 

В Мостах следователи устанавливают обстоятельства гибели детей и взрослого в реке Неман

В целях установления всех обстоятельств случившегося следователи опросили оставшегося в живых мужчину и очевидцев произошедшего. Выяснили, что рядом с местом гибели расположено устье реки Щара и имеется глубокая речная яма. При этом резкий свал в воду начинается в нескольких метрах от уреза береговой линии. Участок реки к местам массового отдыха не относится и не предназначен для купания. Незадолго до случившегося мужчины употребляли спиртные напитки. 

Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области приступили к производству судебно-медицинских экспертиз для установления конкретных причин смерти взрослого и детей. По месту жительства и работы погибшие характеризуются положительно. 

 
Следственный комитет Республики Беларусь
 
 
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Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели двух малолетних мальчиков и мужчины во время ловли рыбы в реке Неман. ...
 
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