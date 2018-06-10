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Неизвестные взломали твиттер-аккаунт Рыженкова и опубликовали фейк

11.06.2018 14:23 — Разное | БДГ  
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Неизвестные взломали страницу первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова.

Скан письма с извинениями, адресованными главе Администрации президента Владимира Путина Антону Вайно за подписью Натальи Кочановой.

В письме от имени Александра Лукашенко приносятся извинения российским коллегам «за предпринятые меры против Российской Федерации в области информационной безопасности».

По словам самого Максима Рыженкова, у него взломали страницу и электронную почту.

«Все, что там теперь распространяется — это все провокация. Тем более, если вы посмотрите, то увидите, что в последнее время я в этом аккаунте никаких действий не предпринимал», - цитирует чиновника Еврорадио.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, о котором идет речь в письме, пройдет в Минске 19 июня.

Примечательно, что этот пост на странице Максима Рыженкова появился накануне рассмотрения в Верховном суде Беларуси апелляции по «делу Регнума» — оно ​​назначено на 12 июня. День, на который приходится празднование Дня России.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные взломали страницу первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова.
 
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