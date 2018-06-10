Кибератаки на южнокорейскую биржу повлияли на курс биткоина

Курс биткоина за минувшие выходные упал более чем на 10% после сообщений южнокорейской криптовалютной биржи о кибератаке. Таким образом, стоимость биткоина опустилась примерно до 7000 долларов.

Часть цифровых активов биржи Coinrail была переведена в так называемый холодный кошелёк. Это носитель, который не подключён к Интернету. Точная сумма украденных средств не называлась, но, по предварительным данным, речь идёт о 40 миллионах долларов.