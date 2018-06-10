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Соблюдайте правила безопасности во время отдыха на воде

11.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Соблюдайте правила безопасности во время отдыха на воде

Несомненно, лето — прекрасная пора. В жаркие выходные многие стремятся отдохнуть на берегу водоёмов. Но здесь важно знать и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.

Чтобы избежать трагедий на водах, ветковские спасатели и работники ОСВОД организовали патрулирование в местах отдыха и купания граждан. А так как последних в районе не много — вернее официально разрешённым для купания является лишь одно, — при встрече с земляками были проведены беседы о необходимости соблюдения установленных норм, опасности купания в запрещённых местах, а также о соблюдении правил пожарной безопасности в условиях запрета посещения лесов. Взрослым спасатели напоминали об опасностях оставления детей без присмотра, а ребятне рассказывали об основных правилах поведения во время купания. Дополняли свой рассказ работники ОСВОД и МЧС раздачей наглядно-изобразительной продукции.

В запрещённых для купания местах в очередной раз были размещены предупреждения об опасности водных процедур в данных водоёмах.

Текст и фото Спартака АНТОНЕНКО.

 
 
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Несомненно, лето — прекрасная пора. В жаркие выходные многие стремятся отдохнуть на берегу водоёмов. Но здесь важно знать и соблюдать правила безопасности...
 
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