Соблюдайте правила безопасности во время отдыха на воде





Несомненно, лето — прекрасная пора. В жаркие выходные многие стремятся отдохнуть на берегу водоёмов. Но здесь важно знать и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.

Чтобы избежать трагедий на водах, ветковские спасатели и работники ОСВОД организовали патрулирование в местах отдыха и купания граждан. А так как последних в районе не много — вернее официально разрешённым для купания является лишь одно, — при встрече с земляками были проведены беседы о необходимости соблюдения установленных норм, опасности купания в запрещённых местах, а также о соблюдении правил пожарной безопасности в условиях запрета посещения лесов. Взрослым спасатели напоминали об опасностях оставления детей без присмотра, а ребятне рассказывали об основных правилах поведения во время купания. Дополняли свой рассказ работники ОСВОД и МЧС раздачей наглядно-изобразительной продукции.

В запрещённых для купания местах в очередной раз были размещены предупреждения об опасности водных процедур в данных водоёмах.

Текст и фото Спартака АНТОНЕНКО.