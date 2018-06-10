ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

C середины апреля в агрогородке Неглюбка начала работу cтоловая для механизаторов

11.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

C середины апреля в агрогородке Неглюбка начала работу cтоловая для механизаторов

Столовая для механизаторов в агрогородке Неглюбка начала работу с середины апреля, практически сразу после выхода в поле первых тракторов. На протяжении ряда лет заведует столовой Ирина Ковалёва, которая также много лет возглавляет первичную профсоюзную организацию местного ОАО «Дружба». Основной труд по приготовлению и раздаче пищи возложен на Евгению Суглоб.

— Евгения Александровна — повар по образованию; она ещё мама в декрете, но на лето взялась подсобить хозяйству. Здесь же механизатором трудится её супруг Дмитрий Суглоб, — рассказывает лидер профсоюзной первички Ирина Ковалёва в беседе с председателем районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ириной Фёдоровой и корреспондентом районной газеты.

— В апреле своими силами привели в порядок пустовавшее всю зиму здание, подготовили кухню, как требуют нормы санитарной и пожарной безопасности, — «ответственная за кухню» проводит нас по коридору в просторную комнату приёма пищи и продолжает: — В столовой ещё предстоит заменить линолеум, старую плитку на кухне, отремонтировать второе бытовое помещение. Также в этом году хозяйство выделило около 500 рублей на закупку термосов для транспортировки готовой продукции — старые совсем изношены.

По словам Ирины Ивановны, сельхозпредприятие полностью берёт на себя все расходы по обеспечению горячим питанием работников, занятых на полевых работах. В среднем ежедневно на кухне готовят до 30 обедов и около десяти порций на ужин. В зависимости от разнарядки, часть механизаторов приезжают покушать непосредственно в столовую с 11.00 до 12.00. Следующий час отведён для раздачи горячих обедов механизаторам на дальних от деревни полях. А потом Евгения Суглоб снова становится у плиты — приготовить еду для тех, кто будет в поле трудиться допоздна. Их кормят с 15-00 до 17-00.

Уже на подходе к столовой можно определить, что сегодня будет на обед. Аппетитные ароматы только что поджаренных котлет говорят об основном блюде в меню. Ещё сегодня гречка на гарнир, гороховый суп на первое и компот. Вкуснотища! Довольные мужчины благодарят хозяйку кухни. Теперь с новыми силами опять за работу!

Наталья ТИТУШКИНА.

 

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столовая для механизаторов в агрогородке Неглюбка начала работу с середины апреля, практически сразу после выхода в поле первых тракторов. На протяжении ряда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибератаки на южнокорейскую биржу повлияли на курс биткоина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика