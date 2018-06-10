C середины апреля в агрогородке Неглюбка начала работу cтоловая для механизаторов





Столовая для механизаторов в агрогородке Неглюбка начала работу с середины апреля, практически сразу после выхода в поле первых тракторов. На протяжении ряда лет заведует столовой Ирина Ковалёва, которая также много лет возглавляет первичную профсоюзную организацию местного ОАО «Дружба». Основной труд по приготовлению и раздаче пищи возложен на Евгению Суглоб.

— Евгения Александровна — повар по образованию; она ещё мама в декрете, но на лето взялась подсобить хозяйству. Здесь же механизатором трудится её супруг Дмитрий Суглоб, — рассказывает лидер профсоюзной первички Ирина Ковалёва в беседе с председателем районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ириной Фёдоровой и корреспондентом районной газеты.

— В апреле своими силами привели в порядок пустовавшее всю зиму здание, подготовили кухню, как требуют нормы санитарной и пожарной безопасности, — «ответственная за кухню» проводит нас по коридору в просторную комнату приёма пищи и продолжает: — В столовой ещё предстоит заменить линолеум, старую плитку на кухне, отремонтировать второе бытовое помещение. Также в этом году хозяйство выделило около 500 рублей на закупку термосов для транспортировки готовой продукции — старые совсем изношены.

По словам Ирины Ивановны, сельхозпредприятие полностью берёт на себя все расходы по обеспечению горячим питанием работников, занятых на полевых работах. В среднем ежедневно на кухне готовят до 30 обедов и около десяти порций на ужин. В зависимости от разнарядки, часть механизаторов приезжают покушать непосредственно в столовую с 11.00 до 12.00. Следующий час отведён для раздачи горячих обедов механизаторам на дальних от деревни полях. А потом Евгения Суглоб снова становится у плиты — приготовить еду для тех, кто будет в поле трудиться допоздна. Их кормят с 15-00 до 17-00.

Уже на подходе к столовой можно определить, что сегодня будет на обед. Аппетитные ароматы только что поджаренных котлет говорят об основном блюде в меню. Ещё сегодня гречка на гарнир, гороховый суп на первое и компот. Вкуснотища! Довольные мужчины благодарят хозяйку кухни. Теперь с новыми силами опять за работу!

Наталья ТИТУШКИНА.