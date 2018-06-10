



В Великонемковской сельской библиотеке прошла литературная игра «Прекрасная страна детства», посвящённая Международному дню защиты детей.

На мероприятие были приглашены дети из летнего лагеря круглосуточного пребывания. Это 10 учащихся младших и средних классов вместе с учительницей Алиной Викторовной Самсоновой. Вначале библиотекарь рассказала детям об истории учреждения прадника. Затем ребятишки читали стихотворения, посвящённые самой беззаботной и радостной странице в жизни человека — детству.

На протяжении игры были проведены конкурсы «Разгадывание загадок», «Вопросы-шутки», «Волшебные слова». А в завершение мероприятия прошёл конкурс рисунка «Я рисую мир».

Т. КИРЮШКИНА, библиотекарь Великонемковской СБ.