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2 июня в агрогородке Новосёлки состоялась творческая встреча «С любовью к малой Родине» с поэтом-земляком Олегом Кирюшкиным

11.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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2 июня в агрогородке Новосёлки состоялась творческая встреча «С любовью к малой Родине» с поэтом-земляком Олегом Кирюшкиным

В сельской библиотеке прошла презентация его книги «Лёс и адказнасць». На мероприятии присутствовали сам автор, его друзья, одноклассники, односельчане.

Библиотекарь Елена Александровна Лакоза познакомила собравшихся с биографией писателя. Затем Олег Владимирович рассказал читателям о замыслах и предыстории написания своей книги, выход в свет которой приурочен к Году малой родины.

Для каждого человека дорого то место, в котором он родился, где прошло его детство, школьные годы, юность. В стихах Олега Кирюшкина звучит неподдельная любовь к родной земле, краю, храмам, людям. Своими чувствами автор делится с читателями. Душевные лирические стихи перекликаются с событиями пережитого и увиденного, позволяют видеть почерк мастера и моменты творческого процесса. Отличительной особенностью книги является её иллюстративное наполнение: здесь — фото с изображением прекрасных видов природы агрогородка Новосёлки, д. Беседь и их окрестностей, картины, написанные Олегом Владимировичем в разные годы жизни.

Творческая встреча проходила интересно. Олег Кирюшкин ответил на вопросы, возникшие у слушателей, и подарил библиотеке два экземпляра книги «Лёс и адказнасць».

В заключение встречи Елена Лакоза поблагодарила гостя за подаренные книги, пожелала автору новых творческих успехов. В ответ Олег Владимирович поделился с жителями Новосёлок своей мечтой: «Негоже нам, дорогие земляки, что наше родное село не имеет святого места. Церковь мы не возведём, да, видимо, в этом и нет необходимости, ведь рядышком в Даниловичах, Хальче и Ветке действуют православные храмы. А вот на месте прежней Петропавловской церкви часовенку возвести мы просто обязаны».

Идея нашла горячий отклик у присутствующих. Была выбрана инициативная группа по сбору подписей под обращением к Гомельской епархии на разрешение постройки часовни в Новосёлках за счёт собранных населением средств.

 
 
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В сельской библиотеке прошла презентация его книги «Лёс и адказнасць». На мероприятии присутствовали сам автор, его друзья, одноклассники, односельчане....
 
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