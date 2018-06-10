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Сотрудники Быховского РОЧС совместно с журналистом «МП» посетили ряд хозяйств района

11.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Пора сенокоса – горячая во всех смыслах. Перед хозяйствами стоит ответственная задача: заготовить на зимне-стойловый период достаточное количество кормов. И главное, уберечь запасы.

Сотрудники Быховского РОЧС совместно с журналистом «МП» посетили ряд хозяйств района


Сотрудники Быховского РОЧС совместно с журналистом «МП» посетили ряд хозяйств района

Заготовленные и уложенные по технологиям, грубые корма необходимо содержать по всем правилам, диктуемым канонами пожарной безопасности, дабы легко воспламеняющаяся масса не вспыхнула и не превратилась в пепел.

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям с журналистом «МП» выехали в совместный рейд, в ходе которого посетили ряд хозяйств.

– Что конкретно будем проверять? – интересуюсь у инспектора группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгения Демиденко.

– В первую очередь, посмотрим, укомплектованы ли объекты первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности. Обратим внимание очищена ли территория, прилегающая к зданиям складов грубых кормов, от сухой растительности. Под особым контролем – cоответствие расстояния от мест складирования грубых кормов до дорог, линий электропередач.

Первый пункт назначения – МТК «Неряж». Въезжаем на территорию и сразу же замечаем нарушение. Евгений Демиденко резюмирует: «Хранение грубых кормов не соответствует правилам пожарной безопасности. Место складирования не опахано и не окошено».
Утверждать, что в ряде других посещенных хозяйств все хорошо, нельзя. На момент контроля корма там попросту еще не были сложены на хранение. Если говорить об уборке, то прямо в поле несколько экипажей проверили на укомплектованность сельскохозяйственной техники первичными средствами пожаротушения. В дальнейшем будет проведен комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.

Ядвига РОКА.

 

 

 
 
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Пора сенокоса – горячая во всех смыслах. Перед хозяйствами стоит ответственная задача: заготовить на зимне-стойловый период достаточное количество кормов. И
 
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