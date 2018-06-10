"Художник уезжает из родного города. Художник учится, живет, работает, выставляется в других странах, в другой среде. Художник возвращается в город, где он родился, летом, из года в год. Обходит дом, где он провел детство, раз за разом, круг за кругом, пытаясь приблизиться, уловить, вписаться вновь в этот малопривлекательный на первый взгляд контекст. Художник пытается нащупать, где проходит грань между отсутствием и присутствием. И показать, как одно переходит в другое.



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Дом стоит на месте, а человек может уйти, уехать, вырвать себя с корнем. Человек выбирает, где ему быть, и не всегда место, где он вырос,становится местом, где он приживается. Но уходя, он оставляет в пространстве лакуну, а вокруг нее - дома и деревья. Затем и дома разрушаются, а деревья стоят, не нуждаясь ни в ком и ни чем, чтобы просто быть.

Дерево не стремится к лучшей доле, достижениям, славе, оно растет вверх, к солнцу. В том месте, где росток пробил землю. И даже когда оно засыхает, дерево продолжает стоять, и человек может начать поливать его, в надежде, что оно вновь зацветет.

В проекте "Временная разметка пуб/личного пространства желтой краской" художник Семен Мотолянец исследует присущее человеку стремление к сути через создание и заполнение пустот.



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Главным инструментом этого художественного исследования выступает специальная желтая краска для разметки дорог. Художник использует яркую, чрезычайно контрастную и стойкую краску для выделения и привлечения внимания как к обьектам, так и к пустотам между ними. Желтый цвет становится в проекте универсальным маркером, выделяющим и таким образом позволяющим увидеть, придающим смысл и ценность, предострегающим или обрекающим на уничтожение.

К тому же желтая дорожная краска интересует художника как живописная субстанция, как плоть живописи, наделенная определенными физическими характеристиками - массой, плотностью, густотой, текучестью, яркостью... В эту тягучую желтую материю художник погружает рельефные панели, несущие на себе некое формальное, самотождественное, выстроенное все на том же балансе присутствия-отсутствия послание, также как и дерево не нуджающееся ни в ком и не в чем для того, чтобы просто быть. Между тем, при желании, зритель может прочитать эти экспликации, исходя из ритмически-тактильного восприятия фактуры цвета и самой краски, погрузившись и растворившись в них, став частью узора, отсутствующим и прибавочным элементом, буквой и лакуной, сгустком и провалом, дополнением к самому себе."

Открытие выставки - 14 июня в 19.00 (вход свободный).

Выставка продлится до 30 июня.

Галерея КХ работает: четверг-воскресенье, 16.00-20.00.

Вход 2 BYN.