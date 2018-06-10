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Во Дворце – автомобильные очереди из желающих сдать клубнику

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Движение регулирует ГАИ, тем не менее на подступах к клубничной комаровке возникают пробки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56306.php

Во Дворце – автомобильные очереди из желающих сдать клубнику

Ягоды много, но клубничники говорят, что ранние сорта уже отходят. Активизировались жители деревень Межлесья, Вульки 2, а также те, кто выращивает поздние сорта.

6 июня цена на клубнику у частных перекупщиков держалась в районе 1,00-1,30 за кг. Государственные заготовители давали от 70 копеек до одного рубля в зависимости от качества ягоды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56306.php

Во Дворце – автомобильные очереди из желающих сдать клубнику

Что касается бочек, то сдатчики жалуются, что они не находятся на рынке постоянно. Яоду принимают по 30 копеек за кг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56306.php

Во Дворце – автомобильные очереди из желающих сдать клубнику

Дождей нет, ягода не растёт и выгорает. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется. А вот заморозки на почве до -3 градусов в ночь на 7 июня зафиксированы Полесской метеостанцией. Как говорят эксперты, при таком раскладе период плодоношения свернётся значительно быстрее обычного.

 
 
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Движение регулирует ГАИ, тем не менее на подступах к клубничной комаровке возникают пробки. Ягоды много, но клубничники говорят, что ранние сорта уже отходят....
 
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