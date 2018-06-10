Во Дворце – автомобильные очереди из желающих сдать клубнику

Движение регулирует ГАИ, тем не менее на подступах к клубничной комаровке возникают пробки.



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Ягоды много, но клубничники говорят, что ранние сорта уже отходят. Активизировались жители деревень Межлесья, Вульки 2, а также те, кто выращивает поздние сорта.

6 июня цена на клубнику у частных перекупщиков держалась в районе 1,00-1,30 за кг. Государственные заготовители давали от 70 копеек до одного рубля в зависимости от качества ягоды.



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Что касается бочек, то сдатчики жалуются, что они не находятся на рынке постоянно. Яоду принимают по 30 копеек за кг.



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Дождей нет, ягода не растёт и выгорает. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется. А вот заморозки на почве до -3 градусов в ночь на 7 июня зафиксированы Полесской метеостанцией. Как говорят эксперты, при таком раскладе период плодоношения свернётся значительно быстрее обычного.