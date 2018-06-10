Велосипедист погиб в ДТП на следующий день после дня рождения

11 июня 2018 года около 04.00 часов на 61 километре автодороги Р6 "Ивацевичи-Пинск-Столин" произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 54-летний житель г.Пинска, управлял грузовым автомобилем марки "МАЗ" и двигался со стороны д.Логишин в направлении д.Валище.



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При разъезде со встречным автомобилем водитель совершил наезд на движущегося в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде 64-летнего жителя д.Логишин Пинского района.



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В результате происшествия велосипедист в тяжелыми травмами был госпитализирован в УЗ "Пинская ЦБ", где в 08:20 часов скончался.



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