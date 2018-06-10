ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Велосипедист погиб в ДТП на следующий день после дня рождения

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

11 июня 2018 года около 04.00 часов на 61 километре автодороги Р6 "Ивацевичи-Пинск-Столин" произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56305.php

Велосипедист погиб в ДТП на следующий день после дня рождения

По предварительной информации: 54-летний житель г.Пинска, управлял грузовым автомобилем марки "МАЗ" и двигался со стороны д.Логишин в направлении д.Валище.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56305.php

Велосипедист погиб в ДТП на следующий день после дня рождения

При разъезде со встречным автомобилем водитель совершил наезд на движущегося в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде 64-летнего жителя д.Логишин Пинского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56305.php

Велосипедист погиб в ДТП на следующий день после дня рождения

В результате происшествия велосипедист в тяжелыми травмами был госпитализирован в УЗ "Пинская ЦБ", где в 08:20 часов скончался.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56305.php

Велосипедист погиб в ДТП на следующий день после дня рождения

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня 2018 года около 04.00 часов на 61 километре автодороги Р6 "Ивацевичи-Пинск-Столин" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Быховского РОЧС совместно с журналистом «МП» посетили ряд хозяйств района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика