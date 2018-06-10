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Водитель мотоцикла не справился с управлением, а пострадала пассажир

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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10.06.2018 в Каменецком районе на автодороге «Высокое-Каменец» в результате ДТП 1 человек ранен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56304.php

Водитель мотоцикла не справился с управлением, а пострадала пассажир

По предварительной версии: около 21:29 часов 26-летний житель аг. Рясна Каменецкого района, управляя мотоциклом марки «Сузуки GRAND PRIX600W», двигался по автодороге «Высокое-Каменец» по направлению от г. Высокое к г. Каменец.

В аг. Рясна по ул. Интернациональной на закруглении дороги допустил падение мотоцикла. В результате ДТП 33-летнему пассажиру, жительнице аг.Беловежский причинены телесные повреждения, транспортное средство получило механические повреждения. Пассажир госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Каменецкой ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56304.php

Водитель мотоцикла не справился с управлением, а пострадала пассажир


На месте происшествия сведения о технических неисправностях мотоцикла не выявлены. На момент ДТП осадков не было.Предварительная причина и условие совершения ДТП - водитель не справился с управлением на закруглении дороги.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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10.06.2018 в Каменецком районе на автодороге «Высокое-Каменец» в результате ДТП 1 человек ранен. По предварительной версии: около 21:29 часов 26-летний житель аг. Рясна...
 
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