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Водитель мотоцикла не справился с управлением, а пострадала пассажир
11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
10.06.2018 в Каменецком районе на автодороге «Высокое-Каменец» в результате ДТП 1 человек ранен.
По предварительной версии: около 21:29 часов 26-летний житель аг. Рясна Каменецкого района, управляя мотоциклом марки «Сузуки GRAND PRIX600W», двигался по автодороге «Высокое-Каменец» по направлению от г. Высокое к г. Каменец.
В аг. Рясна по ул. Интернациональной на закруглении дороги допустил падение мотоцикла. В результате ДТП 33-летнему пассажиру, жительнице аг.Беловежский причинены телесные повреждения, транспортное средство получило механические повреждения. Пассажир госпитализирована в хирургическое отделение УЗ «Каменецкой ЦРБ».
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10.06.2018 в Каменецком районе на автодороге «Высокое-Каменец» в результате ДТП 1 человек ранен. По предварительной версии: около 21:29 часов 26-летний житель аг. Рясна...
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