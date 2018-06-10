ГАИ о ситуации в д. Черни: пострадавшая девочка в больнице

10.06.2018 в д.Черни Брестского района в результате ДТП ранен 1 человек .



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По предварительной версии: около 20 часов 45 минут 37-летний житель д.Черни управлял автомобилем «Опель Вектра» и двигался по ул.Брестской в д.Черни Брестского района в направлении от автодороги М1/Е30 к ул.Новой.

На перекрестке ул.Брестской и переулка Брестского выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на 14-летнего пешехода, жительницу Бреста, которая стояла на левой обочине по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, госпитализирована в УЗ «Детская областная больница».



Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения, взята кровь на анализ. Медицинскую справку не предъявил. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз, из них в течение года 1 раз по ч.2 ст.18.13 КоАП РБ.



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В ходе разбирательства по факту ДТП на взаимовыручку нетрезвому водителю пришел его брат, ранее судимый, который употребляя нецензурные выражения, грубую силу, хватал сотрудников ОВД за форменное обмундирование, всячески противодействовал оформлению ДТП, оказывал сопротивление. В отношение данного гражданина были применены физическая сила и спецсредства.



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По данному факту проводится проверка.