ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ о ситуации в д. Черни: пострадавшая девочка в больнице

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

10.06.2018 в д.Черни Брестского района в результате ДТП ранен 1 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56303.php

ГАИ о ситуации в д. Черни: пострадавшая девочка в больнице


По предварительной версии: около 20 часов 45 минут 37-летний житель д.Черни управлял автомобилем «Опель Вектра» и двигался по ул.Брестской в д.Черни Брестского района в направлении от автодороги М1/Е30 к ул.Новой. 

На перекрестке ул.Брестской и переулка Брестского выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на 14-летнего пешехода, жительницу Бреста, которая стояла на левой обочине по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, госпитализирована в УЗ «Детская областная больница».

Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения, взята кровь на анализ. Медицинскую справку не предъявил. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз, из них в течение года 1 раз по ч.2 ст.18.13 КоАП РБ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56303.php

ГАИ о ситуации в д. Черни: пострадавшая девочка в больнице


В ходе разбирательства по факту ДТП на взаимовыручку нетрезвому водителю пришел его брат, ранее судимый, который употребляя нецензурные выражения, грубую силу, хватал сотрудников ОВД за форменное обмундирование, всячески противодействовал оформлению ДТП, оказывал сопротивление. В отношение данного гражданина были применены физическая сила и спецсредства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56303.php

ГАИ о ситуации в д. Черни: пострадавшая девочка в больнице


По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10.06.2018 в д.Черни Брестского района в результате ДТП ранен 1 человек. По предварительной версии: около 20 часов 45 минут 37-летний житель д.Черни управлял автомобилем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Быховского РОЧС совместно с журналистом «МП» посетили ряд хозяйств района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика