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Белорусы по-прежнему опасаются резкого роста цен. Насколько успешно власти борются с "проблемой №1"

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси растут инфляционные ожидания населения. Это следуетиз обнародованных Нацбанком данных за май. Только пятая часть белорусов — 20,4% — считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные убеждены, что рост цен на товары и услуги ускорится либо будет таким же интенсивным, как сейчас.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56301.php

Белорусы по-прежнему опасаются резкого роста цен. Насколько успешно власти борются с "проблемой №1"

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для сравнения: в феврале этого года 23,9% белорусов считали, что в ближайшие 12 месяцев темпы инфляции снизятся. А в ноябре прошлого года такого мнения придерживалось 19,5% населения.

Выросло число белорусов, которые считают, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок. В мае такого мнения придерживалось 66,3% опрошенных, а в феврале — 65%.

Увеличилось число белорусов, у которых за последние 3 месяца не было крупных покупок — 48,1% в мае против 45,4% в феврале.

Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.

Инфляция в Беларуси в апреле составила 2,8%. В мае может быть зафиксирована дефляция, говорил первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Напомним, ранее Федерация профсоюзов Беларуси написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем ФПБ волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, а также высокие инфляционные ожидания населения. В этой сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

Аналитики ЕАБР ожидают, что в этом году в Беларуси произойдет некоторое ускорение инфляции, но оно будет умеренным. «Отложенный эффект роста заработных плат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году, при сохранении процентных ставок на текущем уровне инфляция по итогам года останется в пределах целевого ориентира Нацбанка и составит 6%», — говорится в сообщении.

В 2019−2020 гг. «при отсутствии значимых внутренних и внешних шоков» инфляция прогнозируется на уровне 5,3% и 4,9% соответственно.

По итогам января−апреля прирост ВВП Беларуси составил 4,8%, за первый квартал — 5,1%. Власти прогнозировали, что экономика вырастет по итогам 2018 года на 3,5%.

 
 
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В Беларуси растут инфляционные ожидания населения. Это следуетиз обнародованных Нацбанком данных за май. Только пятая часть белорусов — 20,4% — считают, что в...
 
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