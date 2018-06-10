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Сводный студотряд из Брестской области отправится в Польшу в начале июля

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первый международный студенческий отряд отправится из Брестской области на работу в Польшу в начале июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Николай Луговской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56300.php

Сводный студотряд из Брестской области отправится в Польшу в начале июля

"От наших партнеров из Польши пришел ответ, что они готовы принять два вида студенческих отрядов - сельскохозяйственные и сервисные. Также прорабатывается возможность отправки стройотряда. Трудиться за границей наши ребята будут с июля по август", - отметил Николай Луговской. Летом в Польше смогут подработать до 70 учащихся учреждений образования Брестской области. Они будут трудиться на территории Люблинского воеводства. Сейчас идет составление списков студотрядовцев, готовятся документы для согласования с миграционной службой, а также получения рабочих виз в генеральном консульстве Польши в Бресте.

В свободное время для белорусских юношей и девушек организуют разнообразный досуг. В выходные дни они будут посещать исторические места Польши. Эти обязательства на себя возьмет наниматель. Кроме того, запланированы товарищеские матчи с польскими сверстниками. В свою очередь гости обещают устраивать дни белорусской культуры.

В вопросах трудоустройства молодежи Брестский обком БРСМ начал сотрудничать с польской стороной в 2017 году.

Всего во время нынешнего третьего семестра в составе студенческих отрядов планируется трудоустроить более 8,5 тыс. молодых людей Брестской области. Большинство ребят будут работать на территории региона. Молодежь примут более 120 предприятий и организаций области. "Перед началом трудового семестра во всех университетах и средних специальных учреждениях образования прошли ярмарки вакансий под девизом "Труд крут!". Также организовывались флешмобы, креативные акции, чтобы сориентировать молодых людей в поиске временной работы", - резюмировал Николай Луговской.

 
Теги: Брест
 
 
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Первый международный студенческий отряд отправится из Брестской области на работу в Польшу в начале июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь...
 
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