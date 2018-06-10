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В Столинском районе мужчина переходил вброд реку и утонул

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Столинском районе утонул житель Минской области, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56299.php

В Столинском районе мужчина переходил вброд реку и утонул

фото - иллюстрация

Несчастный случай произошел вблизи деревни Лутки 10 июня примерно в 13.35. Житель Борисова 1981 года рождения вместе с братом и двумя детьми переходили реку Ствига. Они оступились и попали в подводную яму. Одному из мужчин удалось выбраться самому и спасти детей, второй утонул. Его тело водолазы обнаружили спустя два часа.

Одной из спасенных девочек понадобилась медицинская помощь. Ребенка доставили в реанимацию Житковичской райбольницы (Гомельская область). По предварительной информации, состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

В этот же день сотрудники ОСВОД спасли в Бресте двух тонущих мужчин. Оба случая произошли в зоне отдыха в районе Гузнянского моста. Около 14.45 понадобилась помощь местному жителю 1969 года рождения. Мужчина плавал на матрасе. В какой-то момент перевернулся и запутался в водорослях. Спустя 2,5 часа в этой акватории купался брестчанин 1983 года рождения. Мужчина не рассчитал силы и начал тонуть. Спасатели ему помогли выбраться на берег. Оба спасенных находились в состоянии опьянения. Медицинская помощь им не понадобилась.

 
Теги: Брест
 
 
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В Столинском районе утонул житель Минской области, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД. фото - иллюстрация Несчастный случай произошел...
 
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