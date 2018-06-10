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Уголовное дело в отношении экс-гендиректора "Ивацевичдрева" направлено в суд

11.06.2018 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.


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Уголовное дело в отношении экс-гендиректора "Ивацевичдрева" направлено в суд

Бывший руководитель предприятия обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями по ч.3 ст.424 УК.

При организации в 2014-2017 годах поставок меламина и химических добавок у него была реальная возможность заключить договоры непосредственно с предприятием-производителем этих веществ. Действуя вопреки интересам службы, исходя из корыстной заинтересованности, обвиняемый необоснованно включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Фирма-посредник была подконтрольна его сыну и его компаньону. Продукция закупалась по заведомо завышенной стоимости.

Благодаря содействию руководителя "Ивацевичдрева" его сын и партнер признавались победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль. Причиненный ОАО ущерб составил Br749,6 тыс.

В ходе предварительного следствия сын обвиняемого возместил предприятию ущерб полностью, на основании чего подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по правилам ст.88-1 УК. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Его компаньон обвиняется в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.424 УК.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

Ранее примененную к обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
 
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Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев",...
 
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