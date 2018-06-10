"Почему мы должны делиться цифрами?" "Беларусьфильм" отказался комментировать сборы "Не игры"

Сегодня на студии «Беларусьфильм» прошла пресс-конференция с участием генерального директора Владимира Карачевского. Руководство студии обещало рассказать о планах, анонсировать новые проекты и подвести итоги. С последним не задалось — на вопрос TUT.BY о том, с какими результатами завершился прокат белорусской картины «Не игра» , деньги на которую выделяло в том числе Министерство культуры, Карачевский отвечать отказался.

— А почему мы должны делиться цифрами? Мы вправе либо говорить, либо отказывать в какой-то информации. Я не сторонник отвечать на вопросы, которые касаются цифр и наших доходов. На сегодня у нас даже нет точных цифр.

Руководство студии отметило, что прокат фильма еще не завершен, с некоторыми регионами есть договоренность до осени. Но на сегодня состоялось более 1500 сеансов (не считая показов в армейских частях), а фильм посмотрело более 50 тысяч зрителей.