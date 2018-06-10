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"Почему мы должны делиться цифрами?" "Беларусьфильм" отказался комментировать сборы "Не игры"
Сегодня на студии «Беларусьфильм»
— А почему мы должны делиться цифрами? Мы вправе либо говорить, либо отказывать в какой-то информации. Я не сторонник отвечать на вопросы, которые касаются цифр и наших доходов. На сегодня у нас даже нет точных цифр.
Руководство студии отметило, что прокат фильма еще не завершен, с некоторыми регионами есть договоренность до осени. Но на сегодня состоялось более 1500 сеансов (не считая показов в армейских частях), а фильм посмотрело более 50 тысяч зрителей.
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На студии "Беларусьфильм" прошла пресс-конференция с участием нового директора Владимира Карачевского.
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