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"Почему мы должны делиться цифрами?" "Беларусьфильм" отказался комментировать сборы "Не игры"

11.06.2018 14:34 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на студии «Беларусьфильм» прошла пресс-конференция с участием генерального директора Владимира Карачевского. Руководство студии обещало рассказать о планах, анонсировать новые проекты и подвести итоги. С последним не задалось — на вопрос TUT.BY о том, с какими результатами завершился прокат белорусской картины «Не игра», деньги на которую выделяло в том числе Министерство культуры, Карачевский отвечать отказался.

— А почему мы должны делиться цифрами? Мы вправе либо говорить, либо отказывать в какой-то информации. Я не сторонник отвечать на вопросы, которые касаются цифр и наших доходов. На сегодня у нас даже нет точных цифр.

Руководство студии отметило, что прокат фильма еще не завершен, с некоторыми регионами есть договоренность до осени. Но на сегодня состоялось более 1500 сеансов (не считая показов в армейских частях), а фильм посмотрело более 50 тысяч зрителей.

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На студии "Беларусьфильм" прошла пресс-конференция с участием нового директора Владимира Карачевского.
 
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