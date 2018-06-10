Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Ганцевичах

В Ганцевичах четырёхлетний ребёнок выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома, сообщает Следственный комитет.

ЧП произошло около полудня 11 июня. Выпавший из окна мальчик упал на козырёк бетонной плиты, который был двумя этажами ниже. Ребёнок экстренно доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации. По предварительным данным, мать мальчика, бабушка и ещё один ребёнок находились в другой комнате. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Проверку проводит Ганцевичский РОСК.