|
Жара, дожди и грозы: какую погоду ждать на неделе
Жаркую погоду, кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни.
По данным Белгидромета, дожди пройдут уже ночью с 11 на 12 июня в восточных районах страны.
Ночью температура воздуха – 10-16 градусов тепла, днем от 19 до 25 выше нуля, по востоку – до +28.
В среду и четверг обещают переменную облачность, на юге Беларуси кратковременные дожди и грозы.
В пятницу и выходные дожди ожидаются только в южных районах, где будет жарко – до +31.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жаркую погоду, кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни. По данным Белгидромета, дожди пройдут уже ночью с 11 на 12 июня в восточных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)