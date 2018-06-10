Жара, дожди и грозы: какую погоду ждать на неделе

Жаркую погоду, кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни.

По данным Белгидромета, дожди пройдут уже ночью с 11 на 12 июня в восточных районах страны.

Ночью температура воздуха – 10-16 градусов тепла, днем от 19 до 25 выше нуля, по востоку – до +28.

В среду и четверг обещают переменную облачность, на юге Беларуси кратковременные дожди и грозы.

В пятницу и выходные дожди ожидаются только в южных районах, где будет жарко – до +31.