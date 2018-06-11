В Беларуси обсуждают вопрос о введении ответственности за ложную информацию в интернете, в том числе когда ее источником является аноним, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Он уточнил, что речь идет не только об административной, но и уголовной ответственности. Генпрокурор не исключил и крупной материальной ответственности. Александр Конюк добавил, что в Германии предусмотрены крупные штрафы за предоставление ложного контента. Сегодня в Беларуси предусмотрена ответственность за клевету.

«За клевету существует и гражданская ответственность, и уголовная», — отметил генпрокурор.

По его словам, СМИ должны предоставлять проверенный контент.

Ложная информация будоражит общественное мнение и имеет негативные последствия, передает БелТА.

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