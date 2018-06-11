В субботу в школах Хотимского района прошли выпускные вечера

В субботу, 9 июня, выпускные вечера для одиннадцатиклассников прошли во всех средних школах республики. Семьдесят выпускников «в большое плавание» отправили школы Хотимского района. Более всего – 34 – средняя школа №1.

Как признались корреспонденту «ШК» обладатели золотых медалей, уже бывшие ученики СШ №1 Мария Янкина, Александр Рябцев и Анастасия Леванович, в будущее они смотрят без страха:

— Будем, конечно же, скучать по своим одноклассникам, по школе, по педагогам, но уже пришло то время, когда нужно начинать самостоятельную жизнь. В школе мы получили хорошие знания, теперь нам нужно оправдать медали, отметки во время прохождения централизованного тестирования, и поступить в вузы, чтобы получить нужную в обществе профессию, — поделились ребята планами.

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