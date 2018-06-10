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На Лоевщине проходят профилактические мероприятия «Бесправному не место за рулем!»

11.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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На Лоевщине проходят профилактические мероприятия «Бесправному не место за рулем!»За 2017 год на территории Гомельской области произошло 16 ДТП по вине водителей, управлявших транспортным средством, не имея права управления, в которых 6 человек погибли и 21 — получили телесные повреждения различной степени тяжести. За 5 месяцев текущего года таких происшествий было 7 и в них телесные повреждения получили 8 человек.
В связи с этим по 12 июня Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под наименованием «Бесправному не место за рулем!», направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортным средством, не имея права управления.
Госавтоинспекция напоминает! В соответствии с ч.1 ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а равно передавшие управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством в течение года без водительского удостоверения штраф составит от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.

ОГАИ Лоевского РОВД.

 
 
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За 2017 год на территории Гомельской области произошло 16 ДТП по вине водителей, управлявших транспортным средством, не имея права управления, в которых 6 человек...
 
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