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На Лоевщине проходят профилактические мероприятия «Бесправному не место за рулем!»
11.06.2018 — Разное | Лоевский край
За 2017 год на территории Гомельской области произошло 16 ДТП по вине водителей, управлявших транспортным средством, не имея права управления, в которых 6 человек погибли и 21 — получили телесные повреждения различной степени тяжести. За 5 месяцев текущего года таких происшествий было 7 и в них телесные повреждения получили 8 человек.
ОГАИ Лоевского РОВД.
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За 2017 год на территории Гомельской области произошло 16 ДТП по вине водителей, управлявших транспортным средством, не имея права управления, в которых 6 человек...
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