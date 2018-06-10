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На связи с лоевчанами представители РОВД
11.06.2018 — Разное | Лоевский край
12 июня с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-07-14 прямую телефонную линию проведет заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД Лоевского райисполкома подполковником милиции Сергей Евгеньевич ЩИРЕНКОВ,
13 июня с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-02-28 прямую телефонную линию проведет начальник ОВД Лоевского райисполкома подполковник милиции Владимир Васильевич БУХАВЦОВ.
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12 июня с 15.00 до 17.00 по тел.: 4-07-14 прямую телефонную линию проведет заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению ОВД Лоевского...
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