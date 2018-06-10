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Все ждут снижения цен на квартиры в Минске. Эксперты - о том, что будет к осени

11.06.2018 14:47 — Разное | Tut.by  
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Во время весеннего «хапуна» небывалое количество минчан получили кредиты и обзавелись новыми квартирами. На спрос отреагировали продавцы: подняли цены, следом банки ужесточили требования к заемщикам. И цены расти перестали. Впереди лето, в этот период мало кто интересуется покупкой недвижимости. Покупатели надеются: к осени продавцы образумятся и цены вернутся к показателям «до хапуна». Эксперты же единодушно полагают: надежды не оправдаются.

—  Спрос в мае оказался на 30% ниже, чем был в апреле. До середины августа (когда родители из регионов начинают подыскивать жилье для своих детей-студентов) активизации спроса не ожидаем, как и изменения уровня цен, — рассказал директор «БЕЛЦТН» Николай Простолупов.

— Поскольку доходы населения не растут, кредиты доступнее не становятся, кто-то рассчитывает на некое снижение цен к сентябрю-октябрю. Но стоит учитывать такой фактор, как цены на новостройки.

В последние годы там цены были ниже, чем на вторичном рынке. И это заставляло продавцов вторички сдерживаться в запросах. Сейчас же предложение новостроек в Минске чуть ли не вдвое ниже, чем год назад, цены на квадратный метр в однокомнатных — под 1300 долларов, итоговая цена квартиры — 50−55 тысяч долларов. И эта новая диспропорция дает возможность продавцам на вторичном рынке держать цены на нынешнем уровне. При стабильном спросе мы не только не увидим снижения цен в этом году — сможем зафиксировать даже символическое их увеличение на 1−2% к концу года.

— Сейчас действительно ажиотажа нет — люди переключились на планирование летнего отдыха и дачного сезона. Большинство тех, кто имел намерение купить квартиру, сделали это в первой половине года. Остальные будут выбирать не спеша. Постепенно будут покупаться самые дешевые и выгодные варианты. Снижение сезонного спроса повлечет небольшое снижение цен, но далеко не на все объекты недвижимости. В летний период примерно на 10 процентов дешевле могут стоить объекты с большой площадью или с худшей транспортной доступностью. А вот летнего снижения цен на популярные одно-двухкомнатные квартиры с качественным ремонтом, думаю, мы не увидим. К сентябрю образуется дефицит достойных предложений по доступной цене, поэтому будут раскупаться и более дорогие варианты. Осенью цены вернутся к весенним показателям, — считает представитель «ВСП-недвижимость» Елена Алешкевич.

— На вторичном рынке жилья наблюдаем ценовое плато, обусловленное снижением спроса. Количество сделок снижается до своего традиционного уровня — с 1400 до 1100 проданных квартир. В то же время количество выставляемых на продажу квартир увеличивается (за неполные полгода +24%) до уровня 6400 квартир. То есть ежемесячно нового собственника находит только каждая 6 квартира. Продавцам сложно принять тот факт, что конкуренция между продавцами только увеличивается. Это требует от них большей ценовой лояльности к покупателям.

Активизацию покупателей мы также ожидаем уже с августа. Но на значительный скачок числа совершаемых сделок с приходом осени не рассчитываем, как и на рост цен реальных сделок. Причина в том, что возросшая к осени активность покупателей будет лишь отчасти уравновешивать увеличивающийся объем предложения квартир на продажу, — высказали свое мнение аналитики группы компаний «Твоя столица».


Никто из экспертов не верит, что цены в ближайшие месяцы выйдут на прошлогодние летние, когда готовая к проживанию «однушка» с ремонтом и мебелью стоила 45 тысяч долларов ($ 1280 за квадратный метр), а «двушка» — 60 тысяч долларов ($ 1180 за квадратный метр).

 
Теги: Минск
 
 
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Пока все говорят о ценовом плато и летней вялости рынка.
 
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