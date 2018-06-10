В период отпуска взносы не начисляются

Разъяснения по некоторым вопросам профессионального пенсионного страхования дает начальник Лоевского отдела Гомельского областного управления ФСЗН Лариса БУСЛЕНКО.

— Работник с 9 апреля 2018 г. переведен на работу с особыми условиями труда, соответствующую Списку №2. До этого работал в организации в обычных условиях труда. Отработал в особых условиях труда 2 дня: 9 и 10 апреля. С 11 по 19 апреля был временно нетрудоспособен. 20 апреля был уволен. Как включать в объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование премию по итогам работы за І квартал 2018 г. и компенсацию за неиспользованный отпуск, начисленные в апреле: полностью или пропорционально отработанным дням в месяце?

— В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» объектом для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование являются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные работнику в связи с его занятостью на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда организации, кроме выплат, предусмотренных Перечнем видов выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 №115 (далее — Перечень). При этом на сумму выплат, превышающую трехкратную величину средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются, указанные взносы не начисляются. Выплаты, производимые за периоды, не связанные с работой в особых условиях труда, не включаются в объект для начисления взносов.

Следовательно, объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование определяется следующим образом: из общей суммы выплат, начисленной работнику за месяц, исключаются выплаты, предусмотренные Перечнем, и выплаты за периоды, не относящиеся к работе (деятельности) в особых условиях труда.

На основании вышеизложенного, в случае, если работник отработал в особых условиях труда неполный месяц (то есть имеется хотя бы один день непосредственной трудовой деятельности в особых условиях труда), премии и иные выплаты, начисленные в этом месяце, включаются в объект для начисления взносов в полном размере. Так как работник отработал в апреле 2 дня в особых условиях труда, то премия по итогам работы за І квартал 2018 г. и компенсация за неиспользованный отпуск включаются в объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование в полном размере.

— Начисляются ли взносы на профессиональное пенсионное страхование в случае предоставления работникам, занятым на рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда, дополнительного оплачиваемого отпуска на основании коллективного договора в связи со вступлением в брак?

— Как указывалось ранее, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона №322-З профессиональное пенсионное страхование работников осуществляется в периоды непосредственной трудовой деятельности на рабочих местах с особыми условиями труда. Согласно пункту 28 Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденной постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7, периодом, не относящимся к периодам работы (деятельности) в особых условиях труда, является, в том числе, период социального отпуска по уважительным причинам личного и семейного характера.

Таким образом, за время нахождения работников в оплачиваемом отпуске на основании коллективного договора в связи со вступлением в брак взносы на профессиональное пенсионное страхование не начисляются.

Записала Светлана Павлова, «ЛК».