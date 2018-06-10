ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В период отпуска взносы не начисляются

11.06.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

В период отпуска взносы не начисляютсяРазъяснения по некоторым вопросам профессионального пенсионного страхования дает начальник Лоевского отдела Гомельского областного управления ФСЗН Лариса БУСЛЕНКО.

— Работник с 9 апреля 2018 г. переведен на работу с особыми условиями труда, соответствующую Списку №2. До этого работал в организации в обычных условиях труда. Отработал в особых условиях труда 2 дня: 9 и 10 апреля. С 11 по 19 апреля был временно нетрудоспособен. 20 апреля был уволен. Как включать в объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование премию по итогам работы за І квартал 2018 г. и компенсацию за неиспользованный отпуск, начисленные в апреле: полностью или пропорционально отработанным дням в месяце?
— В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» объектом для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование являются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные работнику в связи с его занятостью на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда организации, кроме выплат, предусмотренных Перечнем видов выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 №115 (далее — Перечень). При этом на сумму выплат, превышающую трехкратную величину средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются, указанные взносы не начисляются. Выплаты, производимые за периоды, не связанные с работой в особых условиях труда, не включаются в объект для начисления взносов.
Следовательно, объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование определяется следующим образом: из общей суммы выплат, начисленной работнику за месяц, исключаются выплаты, предусмотренные Перечнем, и выплаты за периоды, не относящиеся к работе (деятельности) в особых условиях труда.
На основании вышеизложенного, в случае, если работник отработал в особых условиях труда неполный месяц (то есть имеется хотя бы один день непосредственной трудовой деятельности в особых условиях труда), премии и иные выплаты, начисленные в этом месяце, включаются в объект для начисления взносов в полном размере. Так как работник отработал в апреле 2 дня в особых условиях труда, то премия по итогам работы за І квартал 2018 г. и компенсация за неиспользованный отпуск включаются в объект для начисления взносов на профессиональное пенсионное страхование в полном размере.
— Начисляются ли взносы на профессиональное пенсионное страхование в случае предоставления работникам, занятым на рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда, дополнительного оплачиваемого отпуска на основании коллективного договора в связи со вступлением в брак?
— Как указывалось ранее, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона №322-З профессиональное пенсионное страхование работников осуществляется в периоды непосредственной трудовой деятельности на рабочих местах с особыми условиями труда. Согласно пункту 28 Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденной постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7, периодом, не относящимся к периодам работы (деятельности) в особых условиях труда, является, в том числе, период социального отпуска по уважительным причинам личного и семейного характера.
Таким образом, за время нахождения работников в оплачиваемом отпуске на основании коллективного договора в связи со вступлением в брак взносы на профессиональное пенсионное страхование не начисляются.
Записала Светлана Павлова, «ЛК».

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разъяснения по некоторым вопросам профессионального пенсионного страхования дает начальник Лоевского отдела Гомельского областного управления ФСЗН Лариса...
 
Новости дня
Новости разные
 
И снова малыш выпал из окна: мама отлучилась "на минутку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика