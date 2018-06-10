Как оформить выезд ребенка за границу

Хотим этим летом с детьми 3 и 11 лет отдохнуть в Болгарии. С мужем мы в разводе.

Какие документы необходимы для выезда детей за границу?

Ольга Г.,

г.п. Лоев.

Отвечает заведующий Лоевской нотариальной конторой

Алла КАТИОН:

— При выезде за границу ребенка младше 18 лет необходимо оформить некоторые документы. Какие именно, зависит от того, с кем из взрослых выезжает ребенок: с одним или обоими законными представителями (как правило, это родители), либо с гражданами, не являющимися законными представителями, например, бабушка, иные родственники.

Паспорт при выезде нужен всегда, независимо от того, с кем ребенок выезжает за границу и какого он возраста (3 месяца, 5 лет, 13 лет и т.д.)

Особое внимание следует обратить на его фотографию в паспорте. Бывают ситуации, когда документ выдавался трехмесячному малышу, а границу он пересекает в возрасте 7-8 лет. Понятно, что за это время он сильно изменился. Несмотря на то, что срок действия паспорта еще не истек и закон не обязывает его менять, если по фото сложно идентифицировать ребенка, то лучше поменять паспорт во избежание вопросов и разбирательств при пересечении границы Беларуси.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы паспорт содержал визу того государства, в которое ребенок направляется (например, шенгенскую визу при выезде в Литву, Болгарию и др.).

Ребенок выезжает за границу с родителями

При прохождении пограничного контроля родителям необходимо предъявить один из следующих документов, подтверждающих статус законного представителя этого ребенка:

паспорт, содержащий отметку о детях; свидетельство о рождении ребенка; свидетельство об усыновлении (удочерении); копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном или попечителем несовершеннолетнего и др.

Ребенок выезжает за границу с одним из родителей

В данном случае родителю при прохождении пограничного контроля также нужно будет предъявить один из перечисленных ранее документов, подтверждающий статус законного представителя этого ребенка. Письменное согласие второго родителя, не сопровождающего ребенка, можно не получать.

Если второй родитель против выезда чада за границу, он должен обратиться в суд с соответствующим заявлением. Суд может вынести решение об изменении порядка выезда ребенка за границу, сведения об этом (если выезд ограничивается) вносятся в банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено. При рассмотрении дела в суде мать уведомляется об этом и, как правило, присутствует при разбирательстве.

Если же вы планируете выехать с детьми и хотите предварительно убедиться в отсутствии ограничения на их выезд от второго родителя, то можете обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации с соответствующим запросом, ответ на который получите бесплатно в день обращения.

Ребенок едет за границу без родителей

Если ребенок едет за границу с бабушкой, дедушкой, в сопровождении классного руководителя или других лиц, то по общему правилу он или сопровождающее его лицо предъявляет сотруднику пограничного контроля письменное согласие обоих родителей которое должно быть удостоверено, например, нотариусом.

Письменное согласие может быть и от одного родителя, если невозможно получить согласие обоих в случае, когда второй родитель лишен родительских прав либо умер.

Однако необходим документ, подтверждающий причину невозможности получения от второго родителя согласия. Это может быть копия решения суда о лишении родительских прав другого родителя, справка о нахождении в розыске родителя, копия свидетельства о смерти, копия справки из загса о том, что запись об отце ребенка произведена по указанию матери, не состоящей в браке.

Копии документов принимаются при условии, что их верность засвидетельствована нотариусом либо органом, выдавшим этот документ.

Светлана Лещенко, «ЛК».