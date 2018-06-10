Робби Уильямс выступит на открытии ЧМ по футболу в России

Робби Уильямс выступит на церемонии открытия мирового футбольного первенства. Также в шоу примут участие российская оперная дива Аида Гарифуллина и легендарный бразильский футболист Роналдо.

«Я многого достиг, но открывать чемпионат мира по футболу на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта», – сказал Уильямс.

Церемония открытия пройдёт 14 июня на московском стадионе «Лужники». Она начнётся за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.