В Жлобине травмированы подростки: взрыв самодельного баллончика

В Жлобине школьники получили травмы, взорвав самодельный баллончик, сообщили в МЧС.

Информация о госпитализации мальчика 2002 года рождения поступила спасателям утром 10 июня из районной больницы. Днём ранее девятиклассник и семиклассник собрали самодельный баллончик из пневматики и решили его взорвать. После поджога фитиля ёмкость взорвалась в руках старшего подростка. Он получил частичную ампутацию четырёх пальцев правой кисти. Школьник прооперирован и находится в реанимации.

В результате взрыва пострадали ещё два подростка. Один получил рваную рану бедра, второй – рваные раны обоих предплечий. После оказания медицинской помощи их отпустили домой для амбулаторного лечения.

Источник: ОНТ

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