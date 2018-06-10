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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на этой неделе в Беларуси

11.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на этой неделе в Беларуси

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Переменная облачность прогнозируется во вторник, 12 июня. Ночью на большей части территории, днем по востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер ночью будет неустойчивый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до плюс 10-16 градусов, во второй половине дня - 19-25 выше нуля. По юго-востоку теплее: ночью 17-18, днем - плюс 26-28.

В среду и четверг Беларусь будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе, в южных районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося по северу Украины. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь в некоторых районах по югу возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Ночью будет 8-14 градусов тепла, днем - от 20 тепла по северо-востоку до плюс 28 по югу.

В пятницу, 15 июня, преимущественно без осадков, лишь по западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит от 9 до 16 градусов тепла. Днем будет 22-29 выше нуля, в западных районах, где прогнозируется много облаков, - плюс 18-21.

На выходных погоду будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы. В некоторых районах пройдут короткие летние дожди, прошумят грозы. Ночью ожидается 12-18 градусов тепла, по востоку местами плюс 9-11. Днем прогнозируется от 21 до 28 тепла, в южных районах - 30-31 градус выше нуля.

Источник: БЕЛТА

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Кратковременные дожди и грозы ожидаются на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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