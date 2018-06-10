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Учительница из США завещала $1 млн детям с особенностями развития

11.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Учительница из США завещала млн детям с особенностями развития

Американская учительница Женевьева Виа Кава завещала свои сбережения - $1 млн на создание фонда для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, которые захотят получить высшее образование.

Эта сумма была завещана управлению государственных школ города Дюмонт (штат Нью-Джерси). Женевьева Виа Кава умерла семь лет назад в 89 лет, но о содержании завещания стало известно только сейчас, когда был создан благотворительный фонд. За проценты с вклада в $1 млн ежегодно один студент будет получать грант в $25 тыс. для оплаты обучения в вузе. Выплата денег начнется с 2019/2020 учебного года.

С 1945 года Женевьева Виа Кава несколько десятилетий отработала учителем с детьми с особенностями развития в Нью-Джерси. Как утверждают ее коллеги и друзья, она всю жизнь копила деньги. Она покупала себе мало одежды и перестала ездить в отпуск после того, как умер ее муж. Детей у пары не было.

Источник: БЕЛТА

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Американская учительница Женевьева Виа Кава завещала свои сбережения - $1 млн на создание фонда для оказания помощи детям с особенностями...
 
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