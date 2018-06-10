07.06.2018 в парке «Приднепровский» сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителями ДЮСШ г.Жлобина была проведена акция «Внимание-велосипедист», целью которой было напомнить юным спортсменам о соблюдении Правил дорожного движении на дорогах нашего региона.

Данная тематика особенно актуальна с началом летних каникул. Ребята ведут активный образ жизни, поэтому почти у каждого есть двухколесный друг. Свои навыки и умения управления велосипедом ребята продемонстрировали на полосе препятствий, которую сотрудники соорудили для юных участников дорожного движения. Несмотря на простоту полосы, безошибочно пройти её удалось не каждому. Ведь на ней учитывалось не только время, но и манёвренность.

Восторг и бурю эмоций у ребят вызвало участие в прохождении полосы препятствий тренерского состава ДЮСШ, которые не смогли остаться в стороне от своих воспитанников и показали им мастер-класс. Среди участников акции были и две прекрасные девчонки, которые за волю к победе были награждены поощрительными призами от сотрудников госавтоинспекции. Лучшие из лучших были так же награждены памятными призами и сувенирами.

Напоследок сотрудники ГАИ поздравили ребят с началом летних каникул, пожелали набираться сил и энергии, а также не забывать правильно вести себя на дороге и соблюдать Правила дорожного движения...

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

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