|
Ошибка Facebook повлекла за собой обнародование данных 14 млн пользователей
11.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В социальной сети Facebook произошла ошибка настройки данных учетных записей, в результате которой закрытые публикации 14 млн пользователей стали общедоступными, сообщает ТАСС.
Администрация компании уведомит каждого человека, чьи данные были обнародованы.
Сообщается, что это произошло в период с восемнадцатого по двадцать седьмое мая. Ошибка была выявлена двадцать второго мая, но для ее устранения потребовался не один день.
По словам разработчиков, причиной произошедшего стало тестирование новой функции. Администрация Facebook приносит всем пользователям свои извинения.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальной сети Facebook произошла ошибка настройки данных учетных записей, в результате которой закрытые публикации 14 млн пользователей стали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)