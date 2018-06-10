ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хозяева красной и белой «птиц» рассказали о небесном спорте и сколько стоит дельтаплан

11.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Хозяева красной и&nbsp;белой &laquo;птиц&raquo; рассказали о&nbsp;небесном спорте и&nbsp;сколько стоит дельтаплан
Олег демонстрирует случчанину дельталётное снаряжение. Фото: Алёна Довгер
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

В субботу-воскресенье десятки случчан побывали на импровизированном аэродроме в районе 11-го городка, чтобы приобщиться с дельталётному спорту.

Ранее: Краснокрылый дельтаплан. Кто и почему сейчас летает над Слуцком

Олег и Анатолий с детства мечтали летать и безумно любили небо.

Олег живёт в Барановичах, Анатолий — в Кобрине. Они были официально приглашены на торжественное мероприятие в Копыле, посвящённое «Выпускному балу-2018». Выполнив своё маленькое и очень ответственное поручение в Копыле, возвращались обратно и решили остановиться в Слуцке.

Они подчеркнули, что здесь очень красивые места, хорошо видны Солигорские горы. Заодно познакомили желающих с дельталётным спортом.

Фотографии: Алёна Довгер
Олег — пилот и владелец красного мотодельтаплана, Анатолий — белого. По словам собеседников, главная цель их визита — популяризация авиационных видов спорта. Мужчины на личном примере показывают, что если у человека есть мечта и он стремится в небо, то это всё достижимо.

Анатолий несколько лет учился в ДОСАФ в Кобрине и летает уже 15 лет. Олег окончил авиационное училище ещё при Советском Союзе — в Вильнюсе. Много лет служил в армии. На протяжении всего этого времени поднимался в небо и до сих пор не может без него жить.

Анатолий рассказал, что в Кобрине работает общественное объединение «Пятый Океан», он является его председателем. В этом городе есть база, взлётная полоса, основную часть времени Анатолий проводит там.

Стоимость такого летательного аппарата сопоставима с ценой новой бюджетной иномарки — $ 12−15 тысяч. Купить себе такой летательный аппарат может любой, кто так же любит небо, как Олег и Анатолий.

На протяжении дня «Кур'ер» несколько раз приезжал к импровизированному аэродрому на окраине Слуцка и наблюдал, с каким интересом люди расспрашивали о них. Горожане подъезжали и с детьми. Даже когда поздно вечером гости уже собирались домой, останавливались машины и люди спрашивали, когда снова приедут.

Оживление на окраине Слуцка наблюдалось все выходные
«Как только позовут, сразу приедем» — смеялись гости.

Напомним, что в Слуцке также есть мотопланеристы. Действует и клуб «Пилот».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег демонстрирует случчанину дельталётное снаряжение. Фото: Алёна Довгер Самое важное Ночь, подошёл прохожий и попросил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ошибка Facebook повлекла за собой обнародование данных 14 млн пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика