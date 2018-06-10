Хозяева красной и белой «птиц» рассказали о небесном спорте и сколько стоит дельтаплан



Олег демонстрирует случчанину дельталётное снаряжение. Фото: Алёна Довгер

В субботу-воскресенье десятки случчан побывали на импровизированном аэродроме в районе 11-го городка, чтобы приобщиться с дельталётному спорту.

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Олег и Анатолий с детства мечтали летать и безумно любили небо.

Олег живёт в Барановичах, Анатолий — в Кобрине. Они были официально приглашены на торжественное мероприятие в Копыле, посвящённое «Выпускному балу-2018». Выполнив своё маленькое и очень ответственное поручение в Копыле, возвращались обратно и решили остановиться в Слуцке.

Они подчеркнули, что здесь очень красивые места, хорошо видны Солигорские горы. Заодно познакомили желающих с дельталётным спортом. Фотографии: Алёна Довгер Олег — пилот и владелец красного мотодельтаплана, Анатолий — белого. По словам собеседников, главная цель их визита — популяризация авиационных видов спорта. Мужчины на личном примере показывают, что если у человека есть мечта и он стремится в небо, то это всё достижимо.

Анатолий несколько лет учился в ДОСАФ в Кобрине и летает уже 15 лет. Олег окончил авиационное училище ещё при Советском Союзе — в Вильнюсе. Много лет служил в армии. На протяжении всего этого времени поднимался в небо и до сих пор не может без него жить.

Анатолий рассказал, что в Кобрине работает общественное объединение «Пятый Океан», он является его председателем. В этом городе есть база, взлётная полоса, основную часть времени Анатолий проводит там.

Стоимость такого летательного аппарата сопоставима с ценой новой бюджетной иномарки — $ 12−15 тысяч. Купить себе такой летательный аппарат может любой, кто так же любит небо, как Олег и Анатолий.

На протяжении дня «Кур'ер» несколько раз приезжал к импровизированному аэродрому на окраине Слуцка и наблюдал, с каким интересом люди расспрашивали о них. Горожане подъезжали и с детьми. Даже когда поздно вечером гости уже собирались домой, останавливались машины и люди спрашивали, когда снова приедут. Оживление на окраине Слуцка наблюдалось все выходные «Как только позовут, сразу приедем» — смеялись гости.

Напомним, что в Слуцке также есть мотопланеристы. Действует и клуб «Пилот».