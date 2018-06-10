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Представлен новый европейский танк-гибрид

11.06.2018 14:58 — Разное | Tut.by  
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На выставке вооружений Eurosatory 2018 немецко-французская промышленная группа KNDS показала новый европейский танк EMBT (Euro Main Battle Tank), сообщает портал armyrecognition.com.


Фото: @xaviervav

Новинка представляет собой корпус шасси немецкого танка Leopard 2, на котром установлена башня от французского танка Leclerc. Менеджер проекта Себастьян Бент рассказал, что это протип боевой машины, следующим шагом станет создание серийного образца.


Фото: @xaviervav

Вместе с новой башней танк получил французский автомат заряжания, что помогло сократить экипаж боевой машины. К слову во время конфликта в Йемене танки Leclerc показали себя с лучшей стороны. Их экипажи почти не понесли потерь, несмотря на неоднократные обстрелы противником из РПГ и ПТУР.

За все время погиб только один танкист — противотанковая ракета попала точно в люк и убила командира боевой машины. Для сравнения: войска Саудовской Аравии потеряли в боях с повстанцами в Йемене девять танков M1A2 Abrams.

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Новинка представляет собой корпус шасси немецкого танка Leopard 2, на котром установлена башня от французского танка Leclerc.
 
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