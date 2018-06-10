В связи с выполнением плановых работ будет прекращена подача газа

В связи с выполнением плановых работ на газопроводе высокого давления 14.06.2018 г. с 4.00 до 22.00 снабжение горячей водой потребителей ТЭЦ ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» будет временно прекращено.

Также будет сокращена подача газа населению в деревнях: Большое Журово, Маглыши, Клепчаны, Квасыничи, Кирово.

ПУ «Слуцкгаз» заранее приносит свои извинения за причиненные неудобства.