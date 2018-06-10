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В связи с выполнением плановых работ будет прекращена подача газа
11.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В связи с выполнением плановых работ на газопроводе высокого давления 14.06.2018 г. с 4.00 до 22.00 снабжение горячей водой потребителей ТЭЦ ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» будет временно прекращено.
Также будет сокращена подача газа населению в деревнях: Большое Журово, Маглыши, Клепчаны, Квасыничи, Кирово.
ПУ «Слуцкгаз» заранее приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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В связи с выполнением плановых работ на газопроводе высокого давления 14 июня снабжение горячей водой потребителей ТЭЦ ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»...
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