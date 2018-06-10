Белорусский пловец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов





На соревнованиях по плаванию в Берлине паралимпиец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов.

В первый день турнира IDM Berlin 2018 спортсмен установил мировой рекорд на двух дистанциях в категории S13: 200 м на спине проплыл за 2 минуты 9.8 секунд и 200 м вольным стилем – за 1 минуту 52.40 секунд.

Кроме того, белорус улучшил мировое достижение среди паралимпийцев в предварительном заплыве на дистанции 50 метров на спине. Результат – 26,36 секунды. В финале Бокий превзошел и его – 26,21 секунды.

На дистанции 200 м баттерфляем белорусский пловец взял "золото" и финишировал с результатом 2 минуты 4,06 секунды. Таким образом он улучшил достижение 28-летней давности, принадлежавшее канадцу Майклу Эджсону.

Напомним, Игорь Бокий выступает среди спортсменов с нарушением зрения и является 11-кратным паралимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы, сообщает БЕЛТА.